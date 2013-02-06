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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 18:31 BJT

东南亚股市: 马来西亚股市创两个月收盘最低,季度业绩疲软打压个股

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                   最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                   
 汤森路透东南亚指                     437.64      -0.06      -0.01      +3.19     424.10
 数                                                                            
 新加坡                              3276.53       3.87      +0.12      +3.46    3167.08
 马来西亚                            1614.14     -19.21      -1.18      -4.43    1688.95
 泰国                                1500.35      -5.37      -0.36      +7.79    1391.93
 印尼                                4498.98      19.54      +0.44      +4.22    4316.69
 菲律宾                              6431.35     -39.14      -0.60     +10.64    5812.73
 越南                                 488.36      11.00      +2.30     +18.04     413.73
 (完)

 (编译 田建华/隋芬; 审校 王洋/张明钧)

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