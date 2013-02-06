东南亚股市: 马来西亚股市创两个月收盘最低,季度业绩疲软打压个股

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指 437.64 -0.06 -0.01 +3.19 424.10 数 新加坡 3276.53 3.87 +0.12 +3.46 3167.08 马来西亚 1614.14 -19.21 -1.18 -4.43 1688.95 泰国 1500.35 -5.37 -0.36 +7.79 1391.93 印尼 4498.98 19.54 +0.44 +4.22 4316.69 菲律宾 6431.35 -39.14 -0.60 +10.64 5812.73 越南 488.36 11.00 +2.30 +18.04 413.73 (完) (编译 田建华/隋芬; 审校 王洋/张明钧)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。