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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 18:49 BJT

东南亚股市: 新加坡、马来西亚和越南股市假期前收高

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                      最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                      
 汤森路透东南亚指数                      438.96       0.67      +0.15      +3.50     424.10
 新加坡                                 3270.30       8.53      +0.26      +3.26    3167.08
 马来西亚                               1623.80       4.23      +0.26      -3.86    1688.95
 泰国                                   1497.30      -2.51      -0.17      +7.57    1391.93
 印尼                                   4491.27     -11.88      -0.26      +4.04    4316.69
 菲律宾                                 6458.67      -1.32      -0.02     +11.11    5812.73
 越南                                    494.03       3.41      +0.70     +19.41     413.73
 (完)
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