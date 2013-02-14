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亚洲 | 2013年 2月 14日 星期四 18:46 BJT

东南亚股市: 菲律宾股市脱离高点,印尼股市创收盘纪录新高

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                      最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                      
 汤森路透东南亚指数                      441.11      -2.12      -0.48      +4.01     424.10
 新加坡                                 3290.47     -10.57      -0.32      +3.90    3167.08
 马来西亚                               1630.89      -0.27      -0.02      -3.44    1688.95
 泰国                                   1526.74      12.63      +0.83      +9.69    1391.93
 印尼                                   4588.67      17.11      +0.37      +6.30    4316.69
 菲律宾                                 6513.41     -14.58      -0.22     +12.05    5812.73
 越南                                    494.03       3.41      +0.70     +19.41     413.73
 (完)

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