东南亚股市: 菲律宾股市脱离高点,印尼股市创收盘纪录新高

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 441.11 -2.12 -0.48 +4.01 424.10 新加坡 3290.47 -10.57 -0.32 +3.90 3167.08 马来西亚 1630.89 -0.27 -0.02 -3.44 1688.95 泰国 1526.74 12.63 +0.83 +9.69 1391.93 印尼 4588.67 17.11 +0.37 +6.30 4316.69 菲律宾 6513.41 -14.58 -0.22 +12.05 5812.73 越南 494.03 3.41 +0.70 +19.41 413.73 (完)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。