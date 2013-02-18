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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 18:57 BJT

东南亚股市: 多数收升,菲律宾股市再创新高

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                      最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                      
 汤森路透东南亚指数                      439.74       0.08      +0.02      +3.69     424.10
 新加坡                                 3288.14       5.07      +0.15      +3.82    3167.08
 马来西亚                               1620.93      -7.00      -0.43      -4.03    1688.95
 泰国                                   1523.29       1.77      +0.12      +9.44    1391.93
 印尼                                   4612.05       2.26      +0.05      +6.84    4316.69
 菲律宾                                 6565.23      43.59      +0.67     +12.95    5812.73
 越南                                    493.95      -0.08      -0.02     +19.39     413.73
 (完)
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