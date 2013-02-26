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亚洲 | 2013年 2月 26日 星期二 19:33 BJT

东南亚股市: 下滑,受累于欧债危机疑虑重燃

路透曼谷2月26日 - 东南亚股市周二下滑,PT Bank Mandiri Persero Tbk 和Ayala Land Inc 近期大涨的个股遭遇获利了结,此前意大利的选举并没有产生一个足够强势的政府,助燃欧债危机疑虑.

印尼股市综合指数 下滑0.7%至4,663.03点.Bank Mandiri下滑0.5%,周一曾因业绩强劲大涨2.1%.

菲律宾股价指数 下滑1.4%至6,630.67,绩优股Ayala Land下挫3.5%.

新加坡海峡时报指数 跌1.1%至一个月低点3,254.26.马来西亚股市 下滑0.2%至1,624.18点.(完)
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