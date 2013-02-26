东南亚股市: 下滑,受累于欧债危机疑虑重燃

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透曼谷2月26日 - 东南亚股市周二下滑,PT Bank Mandiri Persero Tbk 和Ayala Land Inc 近期大涨的个股遭遇获利了结,此前意大利的选举并没有产生一个足够强势的政府,助燃欧债危机疑虑.
印尼股市综合指数 下滑0.7%至4,663.03点.Bank Mandiri下滑0.5%,周一曾因业绩强劲大涨2.1%.
菲律宾股价指数 下滑1.4%至6,630.67,绩优股Ayala Land下挫3.5%.
新加坡海峡时报指数 跌1.1%至一个月低点3,254.26.马来西亚股市 下滑0.2%至1,624.18点.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。