版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 18:59 BJT

东南亚股市：多数疲软，印尼和新加坡股市领跌

路透曼谷3月4日 - 东南亚股市周一多数收低，印尼和新加坡股市双
双下跌约1%，银行和大宗商品类股，以及大盘类股领跌。全球经济增长前
景疲软，令亚洲股市全面走软。
    
    印尼股市 收跌1.04%，报4,761.46点。Pt Bank Rakyat Indon
esia Persero Tbk 和Pt Bank Mandiri Persero Tbk <BMRI.JK
>分别下跌4.9%和2%。
    
    新加坡股市 收跌0.9%，报3,239.95点。Golden Agri-Resour
ces Ltd 和Olam International Ltd 等大宗商品类股
领跌。
    
    MSCI明晟东南亚指数 跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日
本)指数 跌1.7%。
    
    中国股市下滑拖累亚洲股市，因市场担心北京收紧房地产业的担心，
而全球经济增长前景疲软已打击人气。(完)
      
                                            涨跌      当日    今年以来   2012年
                                最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                            
 汤森路透东南亚   <.TRXFLDANPU    439.01     -3.41     -0.77     +3.52    424.10
 指数             >                                                     
 新加坡                          3239.95    -29.55     -0.90     +2.30   3167.08
 马来西亚                        1635.98     -1.46     -0.09     -3.14   1688.95
 泰国                            1540.72      1.12     +0.07    +10.69   1391.93
 印尼                            4761.46    -50.15     -1.04    +10.30   4316.69
 菲律宾                          6637.56     -4.71     -0.07    +14.19   5812.73
 越南                             468.74     -8.41     -1.76    +13.30    413.73
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐