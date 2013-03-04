东南亚股市：多数疲软，印尼和新加坡股市领跌

路透曼谷3月4日 - 东南亚股市周一多数收低，印尼和新加坡股市双 双下跌约1%，银行和大宗商品类股，以及大盘类股领跌。全球经济增长前 景疲软，令亚洲股市全面走软。 印尼股市 收跌1.04%，报4,761.46点。Pt Bank Rakyat Indon esia Persero Tbk 和Pt Bank Mandiri Persero Tbk <BMRI.JK >分别下跌4.9%和2%。 新加坡股市 收跌0.9%，报3,239.95点。Golden Agri-Resour ces Ltd 和Olam International Ltd 等大宗商品类股 领跌。 MSCI明晟东南亚指数 跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日 本)指数 跌1.7%。 中国股市下滑拖累亚洲股市，因市场担心北京收紧房地产业的担心， 而全球经济增长前景疲软已打击人气。(完) 涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚 <.TRXFLDANPU 439.01 -3.41 -0.77 +3.52 424.10 指数 > 新加坡 3239.95 -29.55 -0.90 +2.30 3167.08 马来西亚 1635.98 -1.46 -0.09 -3.14 1688.95 泰国 1540.72 1.12 +0.07 +10.69 1391.93 印尼 4761.46 -50.15 -1.04 +10.30 4316.69 菲律宾 6637.56 -4.71 -0.07 +14.19 5812.73 越南 468.74 -8.41 -1.76 +13.30 413.73