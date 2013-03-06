东南亚股市：受美股上扬提振，印尼和菲律宾股市触及纪录高位

全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透曼谷3月6日 - 东南亚股市周三上涨，因美股收于纪录高位，提 振风险资产胃纳；PT Telekomunikasi Indonesia 等大盘股带动印尼股市收于历史高 位。 印尼股市 结束两日的跌势，收于4,824.68，高于3月1日创下 的纪录收盘高位4,811.61。 菲律宾股市 攀升1.8%，至6,835.21，为历史收盘新高，Allian ce Global Group Inc 涨近5%。该国股市年内累计上涨17.6%， 为亚洲走势最佳。 泰国股市 升0.65%，报1,559.35，为1994年1月以来最高收位 。不过交投相对清淡。 涨跌 当日 今年以 2012年 来 最新报 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 价 汤森路透东南亚 <.TRXFLDANPU 447.78 4.19 +0.95 +5.58 424.10 指数 > 新加坡 3291.81 43.55 +1.34 +3.94 3167.08 马来西亚 1651.84 9.76 +0.59 -2.20 1688.95 泰国 1559.35 10.04 +0.65 +12.03 1391.93 印尼 4824.68 72.98 +1.54 +11.77 4316.69 菲律宾 6835.21 123.49 +1.84 +17.59 5812.73 越南 471.09 8.97 +1.94 +13.86 413.73
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。
路透香港3月30日 - 北京控股旗下的北控水务周四公布，去年度净利同比增长31%，好于市场预期，因业务收入增加，惟派息率轻微下降。