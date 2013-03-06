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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 19:07 BJT

东南亚股市：受美股上扬提振，印尼和菲律宾股市触及纪录高位

路透曼谷3月6日 - 东南亚股市周三上涨，因美股收于纪录高位，提
振风险资产胃纳；PT
Telekomunikasi Indonesia 等大盘股带动印尼股市收于历史高
位。
    
    印尼股市 结束两日的跌势，收于4,824.68，高于3月1日创下
的纪录收盘高位4,811.61。
    
    菲律宾股市 攀升1.8%，至6,835.21，为历史收盘新高，Allian
ce Global Group Inc 涨近5%。该国股市年内累计上涨17.6%，
为亚洲走势最佳。
    
    泰国股市 升0.65%，报1,559.35，为1994年1月以来最高收位
。不过交投相对清淡。
      
                                          涨跌     当日    今年以   2012年
                                                             来     
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                                  价                                
                                                                       
 汤森路透东南亚   <.TRXFLDANPU   447.78     4.19    +0.95    +5.58   424.10
 指数             >                                                 
 新加坡                         3291.81    43.55    +1.34    +3.94  3167.08
 马来西亚                       1651.84     9.76    +0.59    -2.20  1688.95
 泰国                           1559.35    10.04    +0.65   +12.03  1391.93
 印尼                           4824.68    72.98    +1.54   +11.77  4316.69
 菲律宾                         6835.21   123.49    +1.84   +17.59  5812.73
 越南                            471.09     8.97    +1.94   +13.86   413.73

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