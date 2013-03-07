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亚洲 | 2013年 3月 7日 星期四 18:58 BJT

东南亚股市：菲律宾股市回落，印尼股市再创收盘纪录高位

路透曼谷3月7日 - 东南亚股市周四收盘多为下跌或持平，与亚洲股
市疲软走势一致，菲律宾股市从历史高位回落，印尼股市小幅上涨，此前
印尼央行如预期维持利率不变。
    
    投资者将菲律宾长途电话公司(PLDT) 等大型类股变现，该股
跌1.7%。
    
    菲律宾股市收跌1.6%，报6,725.13，周三触及纪录收盘高位6,835.21
。马来西亚股市 收盘基本持平于1,650.93，过去两个交易日累计
上涨近1%。
    
    今年以来，马来西亚股市表现在亚洲最差，累计下跌2.3%。
    
    新加坡股市收涨0.2%，报3,298.54，泰国股市收高0.1%，报1,560.98
，在19年高位附近。
    
    印尼股市 涨0.5%，至4,848.30，连续第二日创纪录收盘高位
，PT Bank Mandiri Persero Tbk 以2.1%的涨幅领涨。
    
    印尼央行如预期维持利率在纪录低位5.75%不变。
      
                                          涨跌     当日    今年以   2012年
                                                             来     
                                最新报    点数     涨跌%    涨跌%   收市价
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 汤森路透东南亚   <.TRXFLDANPU   443.20    -4.52    -1.01    +4.50   424.10
 指数             >                                                 
 新加坡                         3298.54     6.73    +0.20    +4.15  3167.08
 马来西亚                       1650.93    -0.91    -0.06    -2.25  1688.95
 泰国                           1560.98     1.63    +0.10   +12.15  1391.93
 印尼                           4848.30    23.62    +0.49   +12.32  4316.69
 菲律宾                         6725.13  -110.08    -1.61   +15.70  5812.73
 越南                            466.63    -4.46    -0.95   +12.79   413.73
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