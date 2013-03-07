东南亚股市：菲律宾股市回落，印尼股市再创收盘纪录高位

路透曼谷3月7日 - 东南亚股市周四收盘多为下跌或持平，与亚洲股 市疲软走势一致，菲律宾股市从历史高位回落，印尼股市小幅上涨，此前 印尼央行如预期维持利率不变。 投资者将菲律宾长途电话公司(PLDT) 等大型类股变现，该股 跌1.7%。 菲律宾股市收跌1.6%，报6,725.13，周三触及纪录收盘高位6,835.21 。马来西亚股市 收盘基本持平于1,650.93，过去两个交易日累计 上涨近1%。 今年以来，马来西亚股市表现在亚洲最差，累计下跌2.3%。 新加坡股市收涨0.2%，报3,298.54，泰国股市收高0.1%，报1,560.98 ，在19年高位附近。 印尼股市 涨0.5%，至4,848.30，连续第二日创纪录收盘高位 ，PT Bank Mandiri Persero Tbk 以2.1%的涨幅领涨。 印尼央行如预期维持利率在纪录低位5.75%不变。 涨跌 当日 今年以 2012年 来 最新报 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 价 汤森路透东南亚 <.TRXFLDANPU 443.20 -4.52 -1.01 +4.50 424.10 指数 > 新加坡 3298.54 6.73 +0.20 +4.15 3167.08 马来西亚 1650.93 -0.91 -0.06 -2.25 1688.95 泰国 1560.98 1.63 +0.10 +12.15 1391.93 印尼 4848.30 23.62 +0.49 +12.32 4316.69 菲律宾 6725.13 -110.08 -1.61 +15.70 5812.73 越南 466.63 -4.46 -0.95 +12.79 413.73