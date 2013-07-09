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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 18:31 BJT

更新版-东南亚股市：大多小涨，但泰国股市受尾盘卖盘打压收低

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                   最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                               
 汤森路透东南亚指                    416.67      1.88     +0.45     -1.75    424.10
 数                                                                        
 新加坡                             3178.63     23.16     +0.73     +0.36   3167.08
 马来西亚                           1766.49      3.62     +0.21     +4.59   1688.95
 泰国                               1398.69     -5.95     -0.42     +0.49   1391.93
 印尼                               4403.80    -29.83     -0.67     +2.02   4316.69
 菲律宾                             6327.02      8.11     +0.13     +8.85   5812.73
 越南                                485.50      2.73     +0.57    +17.35    413.73
 (完)

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