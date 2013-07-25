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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 15:27 BJT

东南亚股市：追随亚洲市场下跌，印尼股市受卢比贬值拖累

券商Bahana Securities预期印尼央行下月会再加息25个基点，据报导，央行总裁Agus Martowardojo表示，为维持印尼卢比汇率稳定，紧缩措施将比促增长政策更加优先。

东南亚股市的关注焦点是第二季企业财报，以及美国联邦公开市场委员会(FOMC)7月30日和31日会议等全球性事件。市场将从FOMC会议中寻找美国货币刺激措施的线索。

券商预期泰国股市短期内将保持谨慎人气，因下月议会将考虑一些关键议案，包括借款2兆(万亿)泰铢用于发展基建设施的议案。(完)
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