版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 13:51 BJT

东南亚股市：泰国股市上涨，受强劲财报提振

经纪商Maybank Kim Eng Securities将其对泰国股市的评级从“中性-负面”上调至“中性”，称政治前景改善且财报季期间买兴好转。

“我们认为抗议者本周很可能会结束抗议，这将有助于投资者重获信心。因此我们预计那些料将公布第二季获取很大获利的中小型公司表现将优于大盘，”它在报告中称。

菲律宾股市 盘中跌0.5%，受SM Investments Corp 大跌2.7%拖累。其本周可能下滑2.2%，连续第二周下跌。

菲律宾股市周五将因公共假日休市一天。

越南股市 微跌0.3%，回吐前两日涨幅。新加坡股市 、马来西亚股市 和印尼股市 均因公共假日休市。

亚洲股市周四试探性盘整，此前录得一个月最大单日跌幅。投资者在中国发布一系列数据前夕感到紧张。中国近期经济放缓已经令全球市场不安。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐