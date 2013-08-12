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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 18:26 BJT

更新版-东南亚股市：收盘涨跌互见，印尼股市跌至两周低点

涨跌    当日   今年以  2012年
                                                   来      
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 汤森路透                  423.98   -0.71   -0.17  -0.03   424.10
 东南亚指                                                  
 数                                                        
 新加坡                    3232.24  2.33    +0.07  +2.06   3167.08
 马来西亚                  1784.57  5.25    +0.30  +5.66   1688.95
 泰国                      1432.25  -14.91  -1.03  +2.90   1391.93
 印尼                      4597.78  -43.00  -0.93  +6.51   4316.69
 菲律宾                    6443.81  39.58   +0.62  +10.86  5812.73
 越南                      499.46   -1.16   -0.23  +20.72  413.73
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