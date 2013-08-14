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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 18:35 BJT

东南亚股市：多数收高，菲律宾股市领涨

涨跌     当日    今年以来   2012年
                                    最新报价    点数     涨跌%    涨跌%     收市价
                                                                               
 汤森路透东南亚指                     428.06     -0.15    -0.03     +0.93    424.10
 数                                                                        
 新加坡                              3248.66      4.54    +0.14     +2.58   3167.08
 马来西亚                            1793.73     -1.36    -0.08     +6.20   1688.95
 泰国                                1460.63      1.55    +0.11     +4.94   1391.93
 印尼                                4699.73     47.34    +1.02     +8.87   4316.69
 菲律宾                              6656.61    101.99    +1.56    +14.52   5812.73
 越南                                 503.57      5.84    +1.17    +21.71    413.73
 (完)    
    
  
 (编译 杜明霞；审校 田建华)
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