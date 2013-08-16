东南亚股市：FED宽松措施退场疑虑打压多数市场下滑，印尼股市挫跌

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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涨跌 当日 今年以 2012年 来 最新报 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 价 汤森路透东南亚 422.41 -3.43 -0.80 -0.40 424.10 指数 新加坡 3197.53 -23.39 -0.73 +0.96 3167.08 马来西亚 1788.24 -3.97 -0.22 +5.88 1688.95 泰国 1445.76 -7.31 -0.50 +3.87 1391.93 印尼 4568.65 -116.48 -2.49 +5.84 4316.69 菲律宾 6525.95 -54.76 -0.83 +12.27 5812.73 越南 507.79 -0.43 -0.08 +22.73 413.73 (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。