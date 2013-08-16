版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 18:32 BJT

东南亚股市：FED宽松措施退场疑虑打压多数市场下滑，印尼股市挫跌

涨跌     当日    今年以   2012年
                                                               来     
                                  最新报    点数     涨跌%    涨跌%   收市价
                                    价                                
                                                                         
 汤森路透东南亚                    422.41    -3.43    -0.80    -0.40   424.10
 指数                                                                 
 新加坡                           3197.53   -23.39    -0.73    +0.96  3167.08
 马来西亚                         1788.24    -3.97    -0.22    +5.88  1688.95
 泰国                             1445.76    -7.31    -0.50    +3.87  1391.93
 印尼                             4568.65  -116.48    -2.49    +5.84  4316.69
 菲律宾                           6525.95   -54.76    -0.83   +12.27  5812.73
 越南                              507.79    -0.43    -0.08   +22.73   413.73
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐