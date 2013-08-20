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亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 19:20 BJT

东南亚股市：印尼股市收于近一年低点，泰国股市收挫2%

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                 最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                             
 汤森路透东南亚指  <.TRXFLDANPU    398.40     -9.28     -2.28     -6.06    424.10
 数                >                                                     
 新加坡                           3128.75    -44.58     -1.40     -1.21   3167.08
 马来西亚                         1745.42    -32.94     -1.85     +3.34   1688.95
 泰国                             1370.86    -27.62     -1.98     -1.51   1391.93
 印尼                             4174.98   -138.54     -3.21     -3.28   4316.69
 菲律宾                           6525.95      0.00     +0.00    +12.27   5812.73
 越南                              504.81     -6.21     -1.22    +22.01    413.73
 (完)
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