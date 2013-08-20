东南亚股市：印尼股市收于近一年低点，泰国股市收挫2%

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指 <.TRXFLDANPU 398.40 -9.28 -2.28 -6.06 424.10 数 > 新加坡 3128.75 -44.58 -1.40 -1.21 3167.08 马来西亚 1745.42 -32.94 -1.85 +3.34 1688.95 泰国 1370.86 -27.62 -1.98 -1.51 1391.93 印尼 4174.98 -138.54 -3.21 -3.28 4316.69 菲律宾 6525.95 0.00 +0.00 +12.27 5812.73 越南 504.81 -6.21 -1.22 +22.01 413.73 (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。