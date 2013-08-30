东南亚股市：印尼和菲律宾股市录得08年末来最差单月表现

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
涨跌 当日 今年以 2012年 来 最新报 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 价 汤森路透 381.01 3.73 +0.99 -10.16 424.10 东南亚指 数 新加坡 3028.94 -9.09 -0.30 -4.36 3167.08 马来西亚 1727.58 23.80 +1.40 +2.29 1688.95 泰国 1294.30 1.77 +0.14 -7.01 1391.93 印尼 4195.09 91.50 +2.23 -2.82 4316.69 菲律宾 6075.17 130.96 +2.20 +4.51 5812.73 越南 472.70 4.15 +0.89 +14.25 413.73 (完)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。