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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 19:23 BJT

东南亚股市：印尼和菲律宾股市录得08年末来最差单月表现

涨跌    当日   今年以  2012年
                                                   来      
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 汤森路透                  381.01   3.73    +0.99  -10.16  424.10
 东南亚指                                                  
 数                                                        
 新加坡                    3028.94  -9.09   -0.30  -4.36   3167.08
 马来西亚                  1727.58  23.80   +1.40  +2.29   1688.95
 泰国                      1294.30  1.77    +0.14  -7.01   1391.93
 印尼                      4195.09  91.50   +2.23  -2.82   4316.69
 菲律宾                    6075.17  130.96  +2.20  +4.51   5812.73
 越南                      472.70   4.15    +0.89  +14.25  413.73
 
(完)
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