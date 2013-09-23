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亚洲 | 2013年 9月 23日 星期一 18:46 BJT

东南亚股市：泰国股市创三个多月最大跌幅，受获利了结打压

涨跌     当日    今年以   2012年
                                                             来     
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 汤森路透东南亚   <.TRXFLDANPU   416.00    -7.51    -1.77    -1.91   424.10
 指数             >                                                 
 新加坡                         3214.25   -23.28    -0.72    +1.49  3167.08
 马来西亚                       1796.36    -5.47    -0.30    +6.36  1688.95
 泰国                           1436.68   -50.08    -3.37    +3.21  1391.93
 印尼                           4562.86   -20.97    -0.46    +5.70  4316.69
 菲律宾                         6477.94    53.49    +0.83   +11.44  5812.73
 越南                            479.09     1.90    +0.40   +15.80   413.73
  (完)
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