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亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 18:59 BJT

东南亚股市：印尼股市连跌四日，泰国股市反弹

涨跌        当日      今年以来     2012年
                                    最新报价      点数       涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                        
 汤森路透东南亚                        412.11        0.41       +0.10       -2.83      424.10
 指数                                                                              
 新加坡                               3208.58       -3.17       -0.10       +1.31     3167.08
 马来西亚                             1784.06       -8.42       -0.47       +5.63     1688.95
 泰国                                 1436.90       19.13       +1.35       +3.23     1391.93
 印尼                                 4406.77      -53.65       -1.20       +2.09     4316.69
 菲律宾                               6420.42      -40.96       -0.63      +10.45     5812.73
 越南                                  486.22        3.40       +0.70      +17.52      413.73
 (完)
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