东南亚股市：印尼股市连跌四日，泰国股市反弹

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚 412.11 0.41 +0.10 -2.83 424.10 指数 新加坡 3208.58 -3.17 -0.10 +1.31 3167.08 马来西亚 1784.06 -8.42 -0.47 +5.63 1688.95 泰国 1436.90 19.13 +1.35 +3.23 1391.93 印尼 4406.77 -53.65 -1.20 +2.09 4316.69 菲律宾 6420.42 -40.96 -0.63 +10.45 5812.73 越南 486.22 3.40 +0.70 +17.52 413.73 (完)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选