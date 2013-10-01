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亚洲 | 2013年 10月 1日 星期二 18:50 BJT

东南亚股市：通胀数据提振泰国和印尼市场反弹，美国形势压制整体人气

涨跌     当日    今年以   2012年
                                                           来     
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 汤森路透东南亚  <.TRXFLDANP   405.59     4.81    +1.20    -4.36   424.10
 指数            U>                                               
 新加坡                       3181.50    13.63    +0.43    +0.46  3167.08
 马来西亚                     1769.03     0.41    +0.02    +4.74  1688.95
 泰国                         1408.19    25.03    +1.81    +1.17  1391.93
 印尼                         4345.90    29.72    +0.69    +0.68  4316.69
 菲律宾                       6197.84     6.04    +0.10    +6.63  5812.73
 越南                          492.24    -0.39    -0.08   +18.98   413.73
 (完)
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