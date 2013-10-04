东南亚股市：多数表现疲弱，印尼与新加坡股市跌幅居前

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
涨跌 当日 今年以 2012年 来 最新报 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 价 汤森路透东南亚 <.TRXFLDANP 409.19 -0.55 -0.13 -3.52 424.10 指数 U> 新加坡 3138.08 -6.71 -0.21 -0.92 3167.08 马来西亚 1776.56 5.19 +0.29 +5.19 1688.95 泰国 1427.72 -1.46 -0.10 +2.57 1391.93 印尼 4389.35 -29.30 -0.66 +1.68 4316.69 菲律宾 6390.48 2.83 +0.04 +9.94 5812.73 越南 497.50 5.20 +1.06 +20.25 413.73 (完)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。