版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 18:59 BJT

东南亚股市：多数表现疲弱，印尼与新加坡股市跌幅居前

涨跌     当日    今年以   2012年
                                                           来     
                              最新报    点数     涨跌%    涨跌%   收市价
                                价                                
                                                                     
 汤森路透东南亚  <.TRXFLDANP   409.19    -0.55    -0.13    -3.52   424.10
 指数            U>                                               
 新加坡                       3138.08    -6.71    -0.21    -0.92  3167.08
 马来西亚                     1776.56     5.19    +0.29    +5.19  1688.95
 泰国                         1427.72    -1.46    -0.10    +2.57  1391.93
 印尼                         4389.35   -29.30    -0.66    +1.68  4316.69
 菲律宾                       6390.48     2.83    +0.04    +9.94  5812.73
 越南                          497.50     5.20    +1.06   +20.25   413.73
  (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐