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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 18:56 BJT

东南亚股市：涨跌不一，印尼和泰国股市下滑

涨跌     当日    今年以来  2012年
                                    最新报价   点数     涨跌%   涨跌%     收市价
                                                                          
 汤森路透东南亚指                   407.14     -2.05    -0.50   -4.00     424.10
 数                                                                       
 新加坡                             3136.59    -1.49    -0.05   -0.96     3167.08
 马来西亚                           1776.82    0.26     +0.01   +5.20     1688.95
 泰国                               1414.62    -13.10   -0.92   +1.63     1391.93
 印尼                               4374.96    -14.39   -0.33   +1.35     4316.69
 菲律宾                             6443.21    52.73    +0.83   +10.85    5812.73
 越南                               500.47     2.97     +0.60   +20.97    413.73
    (完)
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