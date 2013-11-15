版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 18:35 BJT

东南亚股市：多数勉力上扬，印尼股市周线跌幅居冠

涨跌     当日  今年以来     2012年
                                       最新报价      点数    涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                                       
 汤森路透东南亚指数                      409.24      0.11    +0.03     -3.50     424.10
 新加坡                                 3201.27     10.19    +0.32     +1.08    3167.08
 马来西亚                               1789.87      5.67    +0.32     +5.98    1688.95
 泰国                                   1420.66      4.97    +0.35     +2.06    1391.93
 印尼                                   4335.45    -31.92    -0.73     +0.43    4316.69
 菲律宾                                 6346.40     18.52    +0.29     +9.18    5812.73
 越南                                    501.34      3.49    +0.70    +21.18     413.73
  (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐