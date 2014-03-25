东南亚股市：泰股反弹收高，菲律宾股市受利率前景打击下跌

路透曼谷3月25日 - 泰国股市周二收复稍早跌幅，终场收高0.3%，因投资者在尾盘买入能源股和个别大盘股，不过政治风险上升使人气仍然低迷。
机构投资者在临近季末时买入股票，不过券商称投资者多数仍很谨慎。
泰国的反政府示威者在蛰伏数周之后本周又走上街头抗议，进一步增加总理英拉的压力。英拉在未来几天可能面临弹劾。
多数东南亚股市收低，亚洲股市 处于防御模式，因乌克兰局势与全球经济面临不确定性。
菲律宾股市 收跌1%，创下2月26日以来最低收位。该国央行周四即将举行利率会议，预计会维持利率在纪录低点3.5%不变。银行股全线疲软，Bank of the Philippine Islands 下跌3.5%，跌幅居前。不过央行总裁做出立场强硬的讲话，增强了市场认为最早今年第二季可能升息的预期。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 400.77 -0.85 -0.21 +3.19 388.37
新加坡 3104.17 -7.66 -0.25 -2.00 3167.43
马来西亚 1837.17 3.32 +0.18 -1.60 1866.96
泰国 1354.01 4.11 +0.30 +4.26 1298.71
印尼 4703.09 -17.33 -0.37 +10.03 4274.18
菲律宾 6336.34 -64.33 -1.01 +7.58 5889.83
越南 601.85 -5.70 -0.94 +19.27 504.63
(完)
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(编译 李春喜; 审校 徐文焰)