东南亚股市：菲律宾股市收跌，印尼股市遇获利了结

香港金融：政府再度委任欧达礼为证监会行政总裁，任期三年
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
印尼股市 收跌0.1%，近期上涨的个股遭遇获利了结。Bank Danamon Indonesia 继本周稍早上涨之后下跌3.6%，跌幅居前。
派息的个股表现出色，Perusahaan Gas Negara 上涨2%，涨幅居前，市场预期该股将派发丰厚股息。
泰国股市 终止两日上涨，收跌0.3%。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 403.03 -0.10 -0.03 +3.77 388.37
新加坡 3162.46 19.14 +0.61 -0.16 3167.43
马来西亚 1846.87 7.73 +0.42 -1.08 1866.96
泰国 1355.95 -4.49 -0.33 +4.41 1298.71
印尼 4723.06 -5.18 -0.11 +10.50 4274.18
菲律宾 6315.69 -32.81 -0.52 +7.23 5889.83
越南 590.14 2.08 +0.35 +16.95 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 洪曦/李春喜; 审校 张明钧/徐文焰)
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
路透台北4月21日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增514.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)4,537.50亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增369.4台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 4/17 4,018.50 4,015.50 -3.00 4/18 2,079.50 2,080.00 0.50 4/19 1,224.50 1,224.50 0.00 4/20 1,561.00 1,559.00 -2.00 *4/21 254 773
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10