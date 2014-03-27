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亚洲 | 2014年 3月 27日 星期四 18:43 BJT

东南亚股市：菲律宾股市收跌，印尼股市遇获利了结

印尼股市 收跌0.1%，近期上涨的个股遭遇获利了结。Bank Danamon Indonesia 继本周稍早上涨之后下跌3.6%，跌幅居前。

派息的个股表现出色，Perusahaan Gas Negara 上涨2%，涨幅居前，市场预期该股将派发丰厚股息。

泰国股市 终止两日上涨，收跌0.3%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 403.03 -0.10 -0.03 +3.77 388.37

新加坡 3162.46 19.14 +0.61 -0.16 3167.43

马来西亚 1846.87 7.73 +0.42 -1.08 1866.96

泰国 1355.95 -4.49 -0.33 +4.41 1298.71

印尼 4723.06 -5.18 -0.11 +10.50 4274.18

菲律宾 6315.69 -32.81 -0.52 +7.23 5889.83

越南 590.14 2.08 +0.35 +16.95 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 洪曦/李春喜; 审校 张明钧/徐文焰)
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