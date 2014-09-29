表格：韩国公债和公债期货周一收盘价

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透首尔9月29日 - 以下为韩国债市周一收盘价：
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 107.51 107.53
10年期公债收益率 2.914% 2.929%
五年期公债收益率 2.537% 2.542%
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*为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫； 审校 杜明霞)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透4月24日 - 全球最大金矿商Barrick Gold周一公布季度获利逊于预期，同时对旗下阿根廷金矿下调产量预估并上调成本。该金矿近期发生含氰化物溶液泄漏事故，为18个月里第三次。
路透上海4月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日跌0.22%至92.7；SDR篮子指数跌至94.34，BIS篮子指数跌至93.63；CFETS 指数逼近记录新低，SDR指数和BIS指数则均创新低。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.25%，SDR篮子指数跌1.21%，BIS指数跌2.71% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8833 -160 欧元 7.4763 -139 日圆 6.2746 -313 港元