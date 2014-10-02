表格：韩国公债和公债期货周四收盘价

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透首尔10月2日 - 以下为韩国债市周四收盘价：
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 107.80 107.90
10年期公债收益率 2.832% 2.804%
五年期公债收益率 2.431% 2.426%
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*为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫； 审校 张荻)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。