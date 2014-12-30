表格：韩国公债和公债期货周二收盘价

路透首尔12月30日 - 以下为韩国债市周二收盘价： 今日收盘价 上日收盘价 ------------------------------------------------------- 韩国公债期货 * 108.20 108.14 10年期公债收益率 2.597% 2.608% 五年期公债收益率 2.279% 2.293% ------------------------------------------------------- (*)为三年期公债近月期约报价。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 杜明霞；审校 于春红)