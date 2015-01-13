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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 15:07 BJT

表格：韩国公债和公债期货周二收盘价

路透首尔1月13日 - 以下为韩国债市周二收盘价：

                                  今日收盘价   上日收盘价
    -------------------------------------------------------
    韩国公债期货           108.54        108.58
    10年期公债收益率  2.433%        2.449%
    五年期公债收益率   2.156%        2.152%
    -------------------------------------------------------

    (*)为三年期公债近月期约报价。(完)
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    欧元区公债市场       欧元区指标公债报价     <0#E
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    美国现货公债            英国公债市场              [
GB/CN]
    日本公债市场             中国债市                  [
CN/CN]
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CE
N-CMN]
    美国指标公债报价    

 (编译 王丽鑫；审校 张若琪)
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