表格：韩国公债和公债期货周五收盘价

国际油市：油价上涨，因预期OPEC带头的减产行动将延长
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
路透首尔1月23日 - 以下为韩国债市周五收盘价： 今日收盘价 上日收盘价 ------------------------------------------------------- 韩国公债期货 KTBc1* 108.54 108.41 10年期公债收益率 KRTSY10Y=KQ 2.329% 2.405% 五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 2.125% 2.175% ------------------------------------------------------- 为三年期公债近月期约报价。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。