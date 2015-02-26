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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 15:18 BJT

表格：韩国公债和公债期货周四收盘价

路透首尔2月26日 - 以下为韩国债市周四收盘价：

                                  今日收盘价   上日收盘价
    -------------------------------------------------------
    韩国公债期货           108.52        108.52
    10年期公债收益率  2.366%        2.375%
    五年期公债收益率   2.125%        2.131%
    -------------------------------------------------------
    注：*为三年期公债近月期约报价。 (完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 杜明霞；审校 张若琪)
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