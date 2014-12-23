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货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 14:26 BJT

韩国股市：收盘小跌，因外资锁定获利

路透首尔12月23日 - 韩国股市周二收盘小跌，外国投资者对上日涨幅进行获利了结，年底假期季来临之际交投清淡。

韩国综合股价指数 收低0.2%至1,939.02点，外资在韩国股市卖超1,630亿韩元(1.478亿美元)。该指数周一收高0.7%。(完)
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