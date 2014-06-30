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货币新闻 | 2014年 6月 30日 星期一 11:13 BJT

韩国汇市：韩元兑美元回吐涨幅，市场揣测央行进行干预

路透首尔6月30日 - 韩元兑美元 周一削减涨幅，交易商称市场揣测是由于韩国央行买入美元，以放缓韩元升值步伐。

韩元兑美元在触及日高1,010.8后小幅回落，0259 GMT时报1,011.6。1,010.8水准为2008年7月31日以来的高点。(完)

(编译 李春喜 审校 王兴亚)
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