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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 14:23 BJT

韩国股市：收盘近持平，因投资者对表现优异个股获利了结

路透首尔8月28日 - 韩国股市周四收盘近持平，由于投资者了结与中国相关零售股的获利，韩股回吐早盘录得的温和涨幅。

韩国综合股价指数 (KOSPI)微涨0.04%，收报2,075.76点。韩国化妆品制造Hankook Cosmetics Manufacturing 大跌6%，此前该股在三个交易日内大涨30%，投资者进行获利了结。(完)
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