版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 29日 星期五 14:26 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收盘微升，8月累计上涨1.35%

路透首尔8月29日 - 韩国韩元兑美元 周五收盘微升，但脱离周四所及的七周盘中高位；投资者寄望欧洲央行采取的新刺激举措将促使新一波投资涌入新兴市场。

韩元兑美元周五在国内市场收报1,014.0，上日收报1,014.4。韩元8月累计上升1.35%。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐