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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 14:20 BJT

韩国股市：跌至一周低位，因出口前景疲弱

路透首尔9月2日 - 韩国股市周二跌至一周低位，因欧洲增长疲软的迹象加剧对该国出口前景的担忧。该国经济依赖出口贸易。

韩国综合股价指数 收跌0.79%，报2,051.58点。

韩国周二公布的数据显示，8月通胀率降至五个月最低，这给予央行足够空间再次降息，以刺激经济增长。市场对此反应平淡。 (完) (编译 王丽鑫； 审校 郑茵)
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