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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 11:07 BJT

韩国汇市：韩元触及三周盘中低位，ECB意外降息提振美元资产吸引力

0220GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,024.2 1,019.0

日圆/韩元 9.7208/265 9.6761

韩国公债期货 * 106.98 106.95

韩国综合股价指数 2,045.80 2,056.26

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)

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