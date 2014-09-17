韩国汇市：韩元兑美元上涨，因美联储提早升息担忧减弱

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
路透首尔9月17日 - 韩国韩元兑美元 周三走坚，因关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)提早升息的担忧消退，导致美元下滑。
有报导称，美联储的政策声明将保留在“相当长时间”维持宽松货币政策立场的措辞。
0235GMT，韩元兑美元报1,032.7，周二收盘报1,036.7。
韩国企划财政部长官崔炅焕周二表示，韩国将维持促增长的政策，直至确保经济持续复苏，扩张性政策可能维持至2015年之后，因明年的经济回升可能只是暂时性的。
三年期公债期货9月合约 上升3个基点报107.32。
0235GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,032.7 1,036.7
日圆/韩元 9.6362/380 9.6700
韩国公债期货 * 107.32 107.29
韩国综合股价指数 2,056.28 2,042.92
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 徐文焰)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。