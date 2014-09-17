版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 17日 星期三 11:23 BJT

韩国汇市：韩元兑美元上涨，因美联储提早升息担忧减弱

路透首尔9月17日 - 韩国韩元兑美元 周三走坚，因关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)提早升息的担忧消退，导致美元下滑。

有报导称，美联储的政策声明将保留在“相当长时间”维持宽松货币政策立场的措辞。

0235GMT，韩元兑美元报1,032.7，周二收盘报1,036.7。

韩国企划财政部长官崔炅焕周二表示，韩国将维持促增长的政策，直至确保经济持续复苏，扩张性政策可能维持至2015年之后，因明年的经济回升可能只是暂时性的。

三年期公债期货9月合约 上升3个基点报107.32。

　　　　　　　　　 　　　0235GMT 上日收市价

---------------------------------------------------

韩元/美元 1,032.7 1,036.7

日圆/韩元 9.6362/380 9.6700

韩国公债期货 * 107.32 107.29

韩国综合股价指数 2,056.28 2,042.92

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐