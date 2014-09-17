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亚洲 | 2014年 9月 17日 星期三 14:34 BJT

韩国汇市：韩元兑美元上涨，市场预期美联储提前升息几率下降推低美元

路透首尔9月17日 - 韩元兑美元 周三上涨，因美元小幅走软，市场人士认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)提前升息的几率下降。

韩元兑美元 周三在岸市场收报1,034.9，周二收于1,036.7。(完)

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