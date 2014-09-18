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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 14:29 BJT

韩国股市：收低，受现代汽车相关个股重挫拖累

路透首尔9月18日 - 韩国股市周四收低，受现代汽车 及其关联公司股价重挫拖累。

现代汽车与起亚汽车等组成的财团以10.55万亿(兆)韩元(约合101.4亿美元)出价，赢得首尔一块高价土地竞价。该价格是市场估价的约三倍 。受此影响，现代汽车和起亚汽车 分别重挫9.2%和7.8%。

韩国综合股价指数 跌0.72%，收报2,047.74点。(完)
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