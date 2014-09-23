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亚洲 | 2014年 9月 23日 星期二 14:18 BJT

韩国股市：收低，因美国空袭伊斯兰国目标使地缘风险上升

路透首尔9月23日 - 韩国股市周二收低，市场未理会好于预期的中国制造业调查数据，而美国对叙利亚境内的伊斯兰国目标首次进行空袭，使地缘政治风险上升。

汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值小幅回升至50.5。这是该指数连续第四个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收低0.51%，报2,028.91点。(完)
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