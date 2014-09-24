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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 10:42 BJT

韩国股市：盘中微跌，一度触及两个月低位

路透首尔9月24日 - 韩国股市周三缩减盘初跌幅，此前短暂跌至两个月低位，因担忧欧洲和中国经济增长疲弱恐打压韩国出口。

0200 GMT，韩国综合股价指数 跌0.03%至2,028.25点，从开盘不久后触及的两个月低位反弹。

权重股三星电子 跌1%，继上日触及两年新低后续跌。

三星电子7月31日公布的4-6月业绩令市场失望后，股价已经重挫逾17%，市值蒸发300亿美元。

现代汽车 小升0.5%，受低接买盘支撑。(完)
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