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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 10:50 BJT

韩国汇市：韩元持平，月底出口商韩元买盘抵消美元强势

路透首尔9月26日 - 韩元兑美元周五基本持平，美元强劲走势被月底的国内出口商韩元买盘所抵消。

0205GMT，韩元兑美元 报1,042.1，周四收报1,042.6。

韩元本周变动不大，不过本月下跌2.8%，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)提前升息的预期引发美元全面上涨。

0205GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,042.1 1,042.6

日圆/韩元 9.5704/759 9.5918

韩国公债期货 * 107.52 107.47

韩国综合股价指数 2,026.21 2,034.11

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)

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