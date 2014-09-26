版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 14:25 BJT

韩国股市：收盘小跌，逢低买盘限制跌势

路透首尔9月26日 - 韩国股市周五小幅收低，盘中触及两个月新低后缩减跌幅，因投资者逢低买入近期表现欠佳的个股。

韩国综合股价指数 收低0.1%，报2,031.64点。

市值最大的三星电子 大涨2.5%，最近接连刷新两年新低。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐