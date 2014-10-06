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亚洲 | 2014年 10月 6日 星期一 14:23 BJT

韩国股市：回吐稍早涨幅收低，因海外基金抛盘

路透首尔10月6日 - 韩国股市周一回吐稍早涨幅，终场小幅收低，因海外基金受韩元下跌影响，减持韩股仓位。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收跌0.39%，报1,968.39点。

上周五韩国金融市场因假日休市。(完)
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