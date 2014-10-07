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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 11:33 BJT

韩国股市：基本持平，低接买盘提供支撑

“科技和汽车权重股的获利数据可能连续让人失望，令买家焦点暂时转向小型至中型个股，”友利投资证券在客户报告中称。(完) (编译 王丽鑫； 审校 张明钧)
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