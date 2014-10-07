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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 14:17 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收高，受空头回补扶助

路透首尔10月7日 - 韩国韩元兑美元 周二收升，得益于空头回补，上日触及六个月新低。

韩元兑美元在国内市场收报1,066.1，周一收报1,069.0。(完)

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