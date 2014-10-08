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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 11:43 BJT

韩国股市：接近持平，摆脱盘初所及五个月日低

不过分析师预计，随着美国逐渐撤出债券购买计划，欧洲央行加大刺激计划，未来新兴市场股市将再度受到支持。

“近来强劲的美元引发风险较高的新兴市场资产遭遇一波资金外流，但随着美元涨势失去动能，全球流动性的走向可能逆转，”大信证券的分析师Lee Kyung-min表示。

市场领头羊三星电子 下跌2.4%，分析师认为该公司的获利问题会延续到第四季。周二该公司表示，初估7-9月营业利润下降59.7%至4.1万亿(兆)韩元(38亿美元)。

现代汽车 下跌1.1%，触及逾三年最低。

表现最好的是防御板块，比如该国最大移动服务提供商SK电讯(SK Telecom) 股价上涨2.9%，LGUplus 上涨4.3%。(完)
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