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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 14:35 BJT

韩国股市：收跌0.4%，盘初曾触及五个月低点

路透首尔10月8日 - 韩国股市周三收跌0.4%，与全球股市的疲弱表现一致。开盘时韩股跌至五个月最低的盘中低点。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收低7.6点，至1,965.25，稍稍摆脱盘初所及低点1,957.90。(完)
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