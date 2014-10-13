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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 11:08 BJT

韩国股市：早盘跌至七个月低点，芯片制造商受挫

路透首尔10月13日 - 韩国股市周一早盘跌至七个月低点，对成长前景的忧虑打压芯片股，但投资者低吸近期受创个股，帮助大盘削减跌幅。

0230GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 下跌0.7%，报1,927.76点，今日开盘下跌1.1%。

分析师认为，当前市场的估值水平提供了买入的机会，许多股票已处于超卖。

SK海力士 下挫2.6%，此前Microchip Technology 发出令人失望的财测，显示行业前景不佳。(完)
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