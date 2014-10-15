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亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 11:08 BJT

韩国汇市：韩元兑美元早盘小跌，受避险情绪影响

路透首尔10月15日 - 韩国韩元兑美元 周三早盘小跌，因普遍的避险情绪引发对美元的避险买盘。

0210 GMT，韩元兑美元报1,066.0，周二收报1,064.5。

12月三年期公债期货 上升14个基点至107.79。

0210GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,066.0 1,064.5

日圆/韩元 9.9647/696 9.9428

韩国公债期货 * 107.79 107.65

韩国综合股价指数 1,929.88 1,929.25

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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